सेना ने 24 घंटे के अंदर सलीम शाह की हत्या का लिया बदला, कुलगाम में ढेर किए तीन आतंकी

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में सेना ने तीन आतंकियों को मुठभेड़ के दौरान मार गिराया है। जानकारी के मुताबिक, इन तीनों आतंकियों ने शनिवार को जम्मू-कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल सलीम शाह की अगवा कर हत्या कर दी थी। शनिवार से ही कुलगाम के मुतालहामा इलाके में सेना और आतंकियों के बीच एनकाउंटर चल रहा था। सेना को इस इलाके में 2-3 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। बताया जा रहा है कि इन्हीं आतंकियों ने कल शाम को कांस्टेबल सलीम शाह की हत्या कर दी थी।

सलीम शाह के हत्यारों को सेना ने मार गिराया

आपको बता दें कि जम्मू-कश्मीर पुलिस जवान सलीम शाह को शुक्रवार को दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में मुतालहामा इलाके स्थित उनके घर से अगवा कर लिया गया था। शनिवार शाम को उनका शव कुलगाम के जंगलों में मिला। आतंकियों ने सलीम शाह को गोलियों से छलनी कर दिया था। इस घटना के बाद से ही सेना ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया था, जिसके बाद जंगलों में छिपे तीन आतंकियों से सेना की मुठभेड़ शुरू हो गई। कई घंटों तक चले इस एनकाउंटर में जवानों ने तीनों आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि जून से लेकर अब तक आतंकी तीन जवानों की अगवा करने के बाद हत्या कर चुके हैं।

जून के महीने में दो जवानों की हुई थी हत्या

इससे भी पहले आतंकवादियों ने शोपियां से पुलिसकर्मी जावेद अहमद डार को अगवा किया था, जिसके बाद उनका शव कुलगाम से मिला। डार की हत्या की जिम्मेदारी हिज्बुल मुजाहिद्दीन ने ली थी। जावेद को उस वक्त अगवा किया गया था, जब वो एक मेडिकल शॉप पर दवा लेने जा रहे थे। जावेद ने पुलिस महकमे को बताया था कि वो अपनी मां को दवाई देने जा रहे थे। इससे भी पहले आतंकियों ने सेना के जवान औरंगजेब की अगवा कर हत्या कर दी थी। आतंकियों ने औरंगजेब को उस वक्त अगवा किया था जब वो ईद की छुट्टियों पर घर जा रहे थे। फिर 14 जून की शाम को उनका गोलियों से छलनी शव पुलवामा जिले के गुस्सु गांव में बरामद हुआ था। औरंगजेब जम्मू-कश्मीर की लाइट इन्फेंट्री का हिस्सा थे, जो 44 राष्ट्रीय रायफल्स के साथ काम कर रही थी।

Kulgam encounter: Three terrorists have been gunned down by security forces. Three weapons also recovered. #JammuAndKashmir (visuals deferred) pic.twitter.com/S9T8GWrWhL