नई दिल्‍ली। गुरुवार को वरिष्‍ठ अधिवक्‍ता मनोहर लाल शर्मा की ओर से दायर एक याचिका पर तत्‍काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) ने इनकार कर दिया। अधिवक्‍ता एमएल शर्मा ने मोदी सरकार द्वारा अनुच्‍छेद 370 ( Article 370 ) को समाप्‍त करने के खिलाफ याचिका दायर की थी।

Supreme Court refuses to give early hearing to a mentioning by lawyer, Manohar Lal Sharma, challenging the abrogation of Article 370.Division bench headed by Justice N V Ramana said,'the matter would be placed before the appropriate bench, that is the CJI, for listing the matter' pic.twitter.com/5D2GWzq3M2