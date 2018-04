नई दिल्ली। गुर्दे संबंधित बीमारी से जूझ रहे केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली को शुक्रवार की शाम अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में भर्ती कराया गया। शनिवार को उनका गुर्दा प्रत्यारोपण (किडनी ट्रांसप्लांट) प्रत्यारोपण होना है। जेटली के ऑपरेशन के लिए एम्स ने डॉक्टरों का एक विशेष दल बनाया है। इसकी अगुआई डॉक्टर वी.के. बंसल करेंगे।

10-15 दिन अस्पताल में रुकना पड़ सकता है

सूत्रों के अनुसार, जेटली का गुर्दा प्रत्यारोपण एम्स के अत्याधुनिक कार्डियो-न्यूरो टॉवर में किया जाएगा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का भी गुर्दा प्रत्यारोपण साल 2016 में दिसंबर में यहीं हुआ था। एम्स के एक अधिकारी के मुताबिक किडनी ट्रांसप्लांट के बाद जेटली को 10-15 दिन तक अस्पताल में रुकना पड़ सकता है।

खुद ट्वीट कर दी जानकारी

जेटली ने गुरुवार को ट्वीट किया, 'मैं अपनी गुर्दा संबंधित समस्याओं का इलाज करा रहा हूं। फिलहाल मैं अपने घर से ही कामकाज कर रहा हूं। मेरा इलाज कर रहे डॉक्टर ही आगे का इलाज निर्धारित करेंगे।'

I am being treated for kidney related problems & certain infections that I have contracted. I am therefore currently working from controlled environment at home. The future course of my treatment would be determined by the doctors treating me.