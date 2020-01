केजरीवाल के निशाने पर जावड़ेकर, बोले- निर्भया की मां को कोई कर रहा गुमराह

नई दिल्ली। निर्भया गैंगरेप केस ( Nirbhaya Gang Rape Case ) पर एक बार फिर राजनीति गरमा गई है। निर्भया की मां आशा देवी ( Asha Devi ) ने फांसी में देरी को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( Arvind Kejriwal ) पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं, अब केजरीवाल ने इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी नेता और केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ( Prakash Javadekar ) पर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने कहा कि निर्भया की मां को कोई गुमराह कर रहा है।

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार ने अपने काम कुछ घंटों में ही पूरा किया है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले जब दिल्ली सरकार के पास निर्भया के दोषियों की दया याचिका आई थी, तो कुछ घंटों में ही उसे खारिज कर राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया था। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में दिल्ली सरकार का देरी करने में कोई रोल नहीं है। उन्होंने कहा कि आखिर हम क्यों देरी करेंगे। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर निशाना साधते हुए राजनीति करने का आरोप लगाया है। केजरीवाल ने कहा कि जो जावड़ेकर कर रहे हैं वह अच्छी बात नहीं है।

