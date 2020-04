Coronavirus: दिल्ली CM केजरीवाल का बड़ा ऐलान, मीडियाकर्मी के भी होंगे कोरोना टेस्ट

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस ( coronavirus ) काफी तेजी से अपना पैर पसारता जा रहा है। 14 हजार से ज्यादा लोग इस खतरनाक वायरस की गिरफ्त में आ चुके हैं, जबकि अब तक 590 लोगों की मौत हो गई है। इस महामारी को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन ( Lockdown 2.0 ) जारी है। इसके बावजूद कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। वहीं, अब मीडियाकर्मी ( Media Person ) भी इस खतरनाक वायरस की गिरफ्त में आने लगे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब मीडियाकर्मियों के भी कोरोना टेस्ट होंगे।

दरअसल, महाराष्ट्र ( Maharashtra ) और दिल्ली ( Delhi ) में इस खतरनाक वायरस का आंतक सबसे ज्यादा है। वहीं, मुंबई में सोमवार को 53 मीडियाकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस खबर के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। लिहाजा, अब दिल्ली सरकार ने कहा है कि मीडियाकर्मियों के भी कोरोना टेस्ट होंगे। इस बात के संकेत सीएम अरविंद केजरीवा ने ट्वीट के जरिए दी है। बताया जा रहा है कि एक शख्स ने मुंबई में 53 मीडियाकर्मियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की जानकारी दी थी। इस पर केजरीवाल ने ट्वीट किया कि 'Sure We Will Do That'। गौरतलब है कि मुंबई में कोरोना पॉजिटिव पाए गए 53 पत्रकारों को फिलहाल इलाज के लिए आइसोलेशन में रखा गया है।

गौरतलब है कि महाराष्ट्र में अब तक 4600 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। जबकि, 232 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं, 572 लोग ठीक होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। वहीं, अगर दिल्ली की बात की जाए तो 2081 लोग अब भी इस वायरस की चपेट में हैं, जबकि 47 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं, 431 इस महामारी से जंग जीत चुके हैं।

महाराष्ट्र, दिल्ली के बाद सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश में हैं। जहां कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। तीनों राज्यों में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा हजार के पार पहुंच चुका है। लेकिन, जिस तरह से कोरोना संक्रमितों के आंकड़े बढ़ रहे हैं उसने केन्द्र और राज्य सरकार की मुश्किलें काफी बढ़ा दी है।