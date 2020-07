नई दिल्ली। पूरा देश इन दिनों कोरोना वायरस ( coronavirus in India ) की चपेट में है। लॉकडाउन ( India Lockdown ) के बावजूद यह महामारी काफी तेजी से फैलता जा रहा है। आलम ये है कि नौ लाख से ज्यादा लोग अब तक इससे संक्रमित हो चुके हैं। कई राज्यों में इस वायरस को लेकर ज्यादा स्थिति दयनीय है। महाराष्ट्र ( coronavirus in Maharashtra ), दिल्ली ( corona in Delhi ), तमिलनाडु ( coronavirus in Tamil Nadu ), कर्नाटक ( coronavirus in karnataka ), तेलंगाना (coronavirus in Telangana ), बिहार जैसे राज्यों में इस वायरस का कहर लगातार जारी है। इसी बीच कोरोना को लेकर दिल्ली से अच्छी खबर आई है। CM अरविंद केजरीवाल ( Arvind Kejriwal on coronavirus ) ने कहा कि कोरोना के कारण अब मौतें कम हो रही है। साथ ही रिकवरी रेट में भी सुधार है। हालांकि, उन्होंने दिल्ली के लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है।

Delhi में सुधर रहे हालात- AK

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( Arvind Kejriwal on coronavirus ) ने कहा कि कोरोना वायरस को लेकर देश की राष्ट्रीय राजधानी में स्थिति सुधर रही है। उन्होंने कहा कि रिकवरी रेट में तेजी से सुधार हो रहा है। साथ ही कोरोना ( COVID-19 Death ) से मरने वालों की संख्या भी अब कम होने लगी है। लेकिन, केजरीवाल ने कहा कि दिल्लीवासियों को अभी सावधान रहने की जरूरत है। इसके अलावा केजरीवाल ने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ( PM Narendra Modi ) ने दिल्ली मॉडल को स्वीकार किया है। दिल्ली के सीएम ने कहा कि सबके सहोयोग से यह सफलता हासिल की जा सकी है। उन्होंने कहा कि इस महामारी से अकेले कोई नहीं लड़ सकता। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार इस महामारी से लड़ने के लिए केंद्र, स्‍थानीय निकायों, गैर सरकारी संस्‍थाओं और डॉक्‍टरों के पास गई। उन्होंने कहा कि हमने कोरोना की जांच की रफ्तार भी बढ़ाई है। जिसके कारण अब सफलता मिलने लगी है।

होम आइसोलेशन से फायदा- Delhi CM

अरविंद केजरीवाल ( Arvind Kejriwal on COVID-19) ने कहा कि होम आइसोलेशन ( Home Isolation ) ने कोरोना संक्रमण से लड़ाई में अहम भूमिका निभाई है। उन्‍होंने कहा कि होम आइसोलेनशन के कारण कोरोना की जांच बेहतर तरीके से संभव हो सकी। रिकवरी में भी इससे मदद मिली। AK ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में होम आइसोलेशन में रहने वाले कोरोना ( COVID-19 ) संक्रमितों में से किसी की मौत नहीं है, जो कि हमारे लिए अच्छे संकेत हैं। यहां आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में रोजोना कोरोना के दो हजार से ज्यादा मामले सामने आ रहे थे। लेकिन, हाल में यह संख्या कम हुई है। राष्ट्रीय राजधानी (corona cases in delhi ) में फिलहाल, 113,740 कोरोना के केस हैं। इनमें 19,017 एक्टिव केस हैं। जबकि, 91,312 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं, 3411 लोगों की इस महामारी से अब तक मौत हो चुकी है।