कन्हैया कुमार देशद्रोह मामला: केजरीवाल ने कहा- हमने नहीं लिया कोई निर्णय, मीडिया में चल रही खबरें अफवाह

नई दिल्ली। जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी ( JNU ) में कथित तौर पर देश विरोधी नारे लगाने का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है। कन्हैया कुमार (Kanhaiya Kumar ) और 9 अन्य लोगों के खिलाफ देशद्रोह के मुकदमें को लेकर मीडिया रिपोर्ट में पहले यह दावा किया जा रहा था कि केजरीवाल सरकार इसकी अनुमति दिल्ली पुलिस को नहीं देगी। लेकिन कुछ देर बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन बातों को अफवाह बताया।

केजरीवाल ने इस मामले पर सफाई देेते हुए कहा कि इस बारे में सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि मीडिया के माध्यम से ऐसी ख़बरें सुनने में आ रही हैं कि कन्हैया कुमार और 9 अन्य के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने की इजाजत सरकार दिल्ली पुलिस को नहीं देगी, ये बातें गलत हैं। इस मामले को लेकर मैं पहले भी कह चुका हूं और फिर कह रहा हूं इस मसले पर हमारी सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। इस बारे में जो भी ख़बरें सामने आई हैं वे अफवाह के अलावा और कुछ नहीं।

Delhi CM A Kejriwal on reports that Delhi govt has decided to reject the request for sanction by Delhi Police to prosecute Kanhaiya Kumar&others in JNU sedition case: I've been told that no decision has been taken so far in the case; news that's being spread is just a speculation pic.twitter.com/7Rm5WrBfIv