Arvind Kejriwal बोले - आज 81 केंद्रों पर दिल्ली के 8100 लोगों को लगेंगे टीके, घबराने की जरूरत नहीं

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने टीकाकरण अभियान शुरू होने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि आज दिल्ली के 81 केंद्रों पर 8100 लोगों को वैक्सीन मिलेगी। मैं लोगों से अपील करता हूं कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें। कोरोना वैक्सीन के विशेषज्ञों ने कहा है कि टीके सुरक्षित हैं और घबराने की जरूरत नहीं है।

8,100 people will get the vaccine at 81 vaccination centres in Delhi. I appeal to the people not to pay heed to rumours. Experts have said that the vaccines are safe: Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal after witnessing vaccine administration at LNJP hospital pic.twitter.com/jgjHUDfDh7