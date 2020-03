दिल्ली में बढ़ी कोरोना मरीजों की संख्या, 24 घंटे में 5 मरीज आए सामने

नई दिल्ली। पूरी दुनिया कोरोना के सामने बेबस है। भारत में कोरोना का संक्रमण कम होने का नाम नहीं ले रहा। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के पांच नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 35 हो गई है। एक दिन में 5 मरीजों में संक्रमण पॉजिटिव पाए गए हैं। जबकि पिछले दो दिनों में एक भी केस नहीं मिला था।



दिल्ली में कोरोना के अब तक 35 मामले आए सामने

दिल्ली में भी कोरोना वायरस के 5 नए मामले सामने आए हैं। मंगलवार शाम को केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में पिछले 40 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया है और वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 30 से घटकर 23 हो गई है। लेकिन बुधवार को अचानक मामला बढ़कर 35 तक पहुंच गया। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बताया कि नए मामलों में से एक के शख्स हाल ही में विदेश यात्रा से लौटा है। फिलहाल पांचों मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसी के साथ दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों की आंकड़ा 35 पहुंच गया है।

In the last 24 hours, there have been 5 new #COVID19 cases in Delhi. One of them has foreign travel history. Now, the total number of cases rises to 35 in Delhi: Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal pic.twitter.com/mh9MnzH8dM — ANI (@ANI) March 25, 2020

दिल्ली में जरूरी सामानों की सप्लाई जारी रहेगी

इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 21 दिन का देशव्यापी लॉकडाउन कोरोना को फैलने से रोकने के लिए बेहद जरूरी कदम है। मैं दिल्ली के हर व्यक्ति को भरोसा दिलाता हूं कि अगले 3 हफ्ते जरूरी वस्तुओं की सप्लाई में कोई कमी नहीं होने देंगे। इस मुश्किल समय में आपकी हर जरूरत का ख्याल रखा जाएगा।

दुकान पर जाने के लिए कर्फ्यू पास की जरूरत नहीं: केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लॉकडाउन का पालन सभी लोग कर रहे हैं। दिल्लीवासी भी इसका सख्ती से पालन करे। हालांकि उन्होने कहा कि जरूरी सामान के लिए लोग दुकान पर जा सकते हैं। उन्हें किसी भी तरह के कर्फ्यू पास की जरूरत नहीं है।

ई-पास मुहैया कराया जाएगा- केजरीवाल

केजरीवाल ने कहा कि जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं और अपने स्थानीय किराने की दुकानों से खरीदारी के लिए जाते हैं उन्हें कर्फ्यू पास की जरूरत नहीं होगी। उन्हें अपने पड़ोस में या फिर कॉलोनी में स्थित दुकान पर जाने के लिए कोई पास की जरूरत नहीं । केजरीवाल ने बताया कि लोग सब्जियां, दवाएं, दूध और दूसरी चीजें खरीद सकते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि जिनके पास कोई कार्ड नहीं है उन्हें हम ई पास मुहैया कराएंगे।

To continue the availability of essential services for all, we have decided to give e-pass to all those who are involved in such professions but do not have any ID. You can reach out to us at 1031 to avail the e-pass: Delhi CM Arvind Kejriwal. #21DaysLockdown pic.twitter.com/FUD3iZjSfu — ANI (@ANI) March 25, 2020