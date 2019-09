ओवैसी का पीएम मोदी पर पलटवार, कहा-गाय के नाम पर इंसानों को मारा जाता है तब खड़े नहीं होते कान

नई दिल्ली। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाय को लेकर की गई टिप्पणी पर पलटवार किया है। ओवैसी ने कहा कि हिंदू भाइयों के लिए गाय एक पवित्र जानवर है। लेकिन संविधान में जीवन और समानता का अधिकार इंसान को दिया गया है। ओवैसी ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि पीएम मोदी इसे ध्यान में रखेंगे।

ओवैसी ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि पीएम मोदी के कान तब खड़े हो जाने चाहिए जब गाय के नाम पर इंसानों को मारा जा रहा है। उनके सामने संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। लेकिन इस समय उनके कान खड़े नहीं होते।

Asaduddin Owaisi on PM Modi's remark "kuchh logo ke kaan par agar 'om' aur 'gaaye' shabd padhta hai to unke baal khade ho jate hain": Cow is a sacred animal for our Hindu brothers but in Constitution right to life&equality has been given to humans, I hope PM will keep it in mind. pic.twitter.com/o29mvSwtw8