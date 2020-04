कर्नाटक में सरकारी कर्मचारी का आरोप, कोरोना का डाटा जमा करते वक्त हुआ हमला

नई दिल्ली। देशभर में लगातार कोरनावायरस ( Coronavirus ) का खतरा बढ़ता जा रहा है। अब तक देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 1700 के पार पहुंच चुकी है। वहीं इस घातक वायरस के चलते 50 लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। यही वजह है कि लगातार केंद्र और राज्य सरकारे अपने-अपने स्तर पर कड़े कदम उठा रहे हैं।

यही नहीं डॉक्टर ( Doctor ), पुलिस ( Police ), प्रशासन और सफाईकर्मी भी मुस्तैदी ने इस जानलेवा वयारस के बीच लोगों की जान बचाने में दिन रात जुटे हुए हैं। बावजूद इसके कुछ इलाकों से इन कोरोना वॉरियर्स पर हमले की खबरें आ रही हैं।

इंदौर में डॉक्टरों की टीम पर हमले के बाद अब देश के दक्षिण राज्य कर्नाटक ( Karnataka ) से भी इसी तरह का मामला सामने आया है। आशा कर्मचारी ( Asha Worker ) ने दावा किया है कि जब वो कोरोना वायरस का कचरा उठा रही थी तो उस पर कुछ लोगों ने हमला किया।

#WATCH Karnataka: An Asha worker, Krishnaveni says she was attacked in Byatarayanapura, Bengaluru while collecting data on #coronavirus. Says, "The problem started when an announcement was made against us from a mosque, whoever made that announcement should be arrested".(April 1) pic.twitter.com/9jBT9q7K0L