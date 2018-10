असम बंद : कहीं उग्र तो कहीं छिट-पुट प्रदर्शन के बीच अधिकांश जिलों में दिखा असर

नई दिल्ली। देश के पूर्वोत्तर राज्य असम में आज बंद है। नागरिकता संशोधन विधेयक-2016 का विरोध करने के लिए करीब 46 संगठनों ने 23 अक्टूबर यानी आज 12 घंटें का बंद का आह्वान किया है। राज्य के अधिकांश जिलों में हो रहे प्रदर्शन का असर आम-जनजीवन पर पड़ा है। बंद के दौरान कई इलाकों में प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाकर विरोध दर्ज करा रहे हैं। दूसरी तरफ कई स्थानों से उग्र प्रदर्शन की खबरें भी सामने आ रही है।

46 organisations in Assam have called for a 12-hour statewide Bandh today against Citizenship (Amendment) Bill 2016; #Visuals from Guwahati's Fancy Bazaar pic.twitter.com/dt3Y9nmMr5