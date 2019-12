CAB: असम में प्रदर्शनकारियों ने विधायक का घर-वाहन फूंके, इंटरनेट-विमान-रेल सेवा प्रभावित

गुवाहाटी। संसद से पारित नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएबी) को लेकर चल रहा विरोध प्रदर्शन उग्र रूप लेता जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने गुरुवार को एक विधायक के घर, वाहनों और सर्किल ऑफिस को आग के हवाले कर दिया। सरकार ने कार्रवाई करते हुए गुवाहाटी के पुलिस कमिश्नर सहित मुख्य पुलिस अधिकारी को निलंबित कर दिया।

गुवाहाटी का नया पुलिस प्रमुख दीपक कुमार के स्थान पर मुन्ना प्रसाद गुप्ता को बनाया गया है, जबकि अतरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) मुकेश अग्रवाल का भी तबादला कर दिया गया है।

Munna Prasad Gupta, Inspector General of Police (Training & Armed Police), Assam is substantively posted as Inspector General of Police (Training & Armed Police) for the purpose of drawal of salary etc & is allowed to function as Police Commissioner, Guwahati as additional charge https://t.co/AIWj9W144v

गुवाहाटी में सेना ने फ्लैग मार्च किया। प्रशासन ने गुरुवार 12 बजे से राज्य में अगले 48 और घंटों के लिए इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया है। यहां तक कि अधिकांश एयरलाइनों ने डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी से उड़ानें रद्द कर दीं और ट्रेन की आवाजाही रोक दी गई है।

असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने लोगों से शांत होने और शांति व्यवस्था को बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने यहां एक बयान जारी कर लोगों से आग्रह कर कहा, "मैं असम के लोगों को उनकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन देता हूं। कृपया आगे आए और शांति के लिए प्रयास करें। मुझे उम्मीद है कि लोग इस अपील को समझदारी से समझेंगे।"

Assam CM Sarbananada Sonowal: I assure that PM Modi & Home Minister Amit Shah have very categorically stated the centre is committed to implement the Clause 6 of Assam Accord in letter & spirit to ensure the constitutional safeguard to the people of Assam politically, culturally. pic.twitter.com/TxuAzcKVhe