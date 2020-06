Assam: तेल के कुएं की आग बुझाने गए दो की मौत, PM Modi ने दिया हर मदद का आश्वासन

दिसपुर। असम ( Assam ) के तिनसुकिया ( Tinsukia ) जिले के बागजान में ऑयल इंडिया लिमिटेड ( OIL India Limited ) के तेल के कुएं में लगी आग ( oil well ) ने बुधवार को दो की जिंदगी छीन ली, जबकि एक गंभीर रूप से झुलस गया। यह आग ( Fire ) कई गांवों को चपेट में ले चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( pm modi ) ने राज्य को पूरी सहायता देने का आश्वासन दिया है।

ताजा जानकारी के मुताबिक तिनसुकिया जिले के बागजान में ऑयल इंडिया लिमिटेड के तेल के कुएं में लगी आग को बुझाने के लिए बुधवार को फायर फाइटर्स पहुंचे थे। हालांकि आग बुझाने की कोशिशों के दौरान दो फायर फाइटर्स की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से झुलस गया।

असम में तेल के कुएं की आग की चपेट में आए कई गांव, तमाम घायल और कई हफ्तों तक बुझने की उम्मीद नहीं

असम ( Assam ) के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ( Sarbanand Sonowal ) ने बुधवार को मीडिया को बताया, "आग अब 50 मीटर के क्षेत्र तक ही सिमट गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए उन्हें लगभग 25-28 दिन चाहिए। हमने उस क्षेत्र से लोगों को सफलतापूर्वक निकाल लिया है। पीएम मोदी ने राज्य को पूर्ण सहायता का आश्वासन दिया है।"

Gave details of Baghjan fire tragedy to PM Shri @narendramodi ji over phone. Also briefed him about emergency measures taken by @PetroleumMin, @OilIndiaLimited & state machinery.



He assured of all possible help to resolve the situation & provide relief to victims. @dpradhanbjp