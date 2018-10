असम में राज्य परिवहन की बस तालाब में गिरी, 7 की मौत, 20 से ज्यादा घायल

गुवाहटी। जहां एक तरफ देश अभी अमृतसर में हुए बड़े ट्रेन हादसे से उभरा भी नहीं है तो वहीं दूसरी तरफ असम में भी शनिवार को एक बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में 7 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। वहीं 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं।

राहत-बचाव का काम है जारी

जानकारी के मुताबिक, असम राज्य परिवहन निगम की एक बस तालाब में जा गिरी। बताया जा रहा है कि ये बस गुवाहटी से मुकालमुआ आ रही थी। बताया जा रहा है कि ड्राइवर ने अपना नियंत्रण बस पर से खो दिया था। इस हादसे से संबंधित अधिका जानकारी का अभी इंतजार किया जा रहा है। वहीं घटनास्थल पर राहत-बचाव का काम शुरू हो गया है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। इस हादसे का मंजर कितना भयावह रहा होगा, मौके पर मौजूद इस भीड़ को देखकर लगाया जा सकता है।

अमृतसर ट्रेन हादसे से सदमे में है देश

आपको बता दें कि बीती रात अमृतसर में भीषण रेल हादसा हो गया। इस हादसे में 60 लोगों की मौत हो गई, जबकि 70 के करीब लोग घायल हैं। ये हादसा उस वक्त हुआ, जब चौड़ा बाजार इलाके के जोड़ा फाटक के पास रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था और रावण के पुतला दहन के बाद ही जालंधर-अमृतसर एक्सप्रेस ने सैंकड़ों लोगों को रौंद दिया।

