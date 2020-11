Augusta Westland: रविशंकर का कांग्रेस पर हमला, कहा-कोई भी डील बिना डील के नहीं होती थी

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंगलवार को रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जब भी आप सेना में कीकबैक की बात सुनेंगे तो आपको कांग्रेस पार्टी की याद आएगी। बिना कीकबैक के कोई काम नहीं हो सकता था। कोई भी डील बिना डील के नहीं होती थी।

Whenever you think of a kickback in a military deal of defence, you think of some Congress leaders. There is no work without kickback. ‘No deal without a deal, no contract without a cut’ for Congress leaders: Union Minister Ravi Shankar Prasad on AugustaWestland VVIP chopper case pic.twitter.com/DiAW0S8318