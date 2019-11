सियाचिन ग्लेशियरः हिमस्खलन में सेना के 8 जवान बर्फ में दबे, बचाव कार्य जारी

नई दिल्ली। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र यानी सियाचिन में सोमवार को हिमस्खलन के चलते भारतीय सेना के आठ जवान फंस गए। उन्हें बचाने के लिए राहत एवं बचाव अभियान जारी है। भारतीय सेना के सूत्रों ने सोमवार को बताया कि सियाचिन ग्लेशियर में हिमस्खलन हुआ, जिसके बाद आठ जवान बर्फ में फंस गए।

सेना के सूत्रों के मुताबिक सोमवार दोपहर करीब साढ़े तीन बजे उत्तरी ग्लेशियर में सेना के ठिकानों को हिमस्खलन ने अपनी चपेट में ले लिया। उत्तरी ग्लेशियर लगभग 18,000 फीट और उससे अधिक ऊंचाई पर हैं।

Army Sources: avalanche hits Army positions in the siachen glacier where some Army jawans are stuck under snow. Rescue and recovery operations are on by the troops. The avalanche had taken place in the Northern Glacier where altitude is around 18,000 feet and above pic.twitter.com/djaAlTp0qq