Monsoon Rainfall को लेकर मौसम विभाग ने सुनाई खुशखबरी

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में मानसून ( monsoon in india ) पहुंचने के बावजूद बारिश ने धरती की प्यास नहीं बुझाई है। हालांकि पूरे देश में अब तक मानसूनी बारिश ( rainfall in country ) औसत से 11 फीसदी ज्यादा दर्ज की गई है। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने मंगलवार को बताया कि चालू मानसून सीजन के दौरान पूरे भारत में 1 जून से लेकर 14 जुलाई तक औसत से 11 फीसदी ज्यादा बारिश ( Above average rains ) रिकॉर्ड की गई है।

मौसम विभाग के मुताबिक मौजूदा मानसून सत्र ( monsoon rain in india ) में 14 जुलाई तक देशभर में 320.1 मिलीमीटर बारिश हुई है। आमतौर पर इस दौरान औसत बारिश 288.9 मिलीमीटर रिकॉर्ड की जाती है।

अगर बात करें उत्तर-पश्चिम भारत ( delhi ncr rains ) की तो यहां पर एक जून से लेकर 14 जुलाई के दौरान 141 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। जबकि इस दौरान इस इलाके में औसत बारिश 159.3 मिलीमीटर रिकॉर्ड की जाती है। इस प्रकार इस इलाके में इस सीजन में औसत से 11 फीसदी कम बारिश ( less rainfall ) हुई।

मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक चालू मानसून सत्र में 1 जून से 14 जुलाई तक पूरब और पूर्वोत्तर भारत में औसत से 15 फीसदी ज्यादा बरसात रिकॉर्ड की गई है। इस क्षेत्र में इस बार कुल 631.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की है, जबकि यहां पर औसत बारिश 548.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड की जाती है। भाारत में सबसे ज्यादा बारिश भी इसी क्षेत्र में रिकॉर्ड की जाती है।

इस क्षेत्र में बिहार में इस साल मानसून के मौसम में अब तक 53 फीसदी अधिक बारिश दर्ज की जा चुकी है। बिहार में 1 जून से 14 जुलाई तक 506.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि आमतौर पर इस दौरान औसत बारिश 330.3 मिलीमीटर ही होती है।

वहीं, मध्य भारत में इस बार औसत से 16 फीसदी अधिक बरसात हुई है। देश के इस हिस्से में ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे प्रदेश आते हैं। मध्य भारत में मौजूदा सीजन में 355.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है। जबकि औसतन यहां इस दौरान 305.4 मिलीमीटर बारिश होती है।

उधर, दक्षिण प्रायद्वीपीय इलाके में औसत से 14 फीसदी अधिक बारिश हो चुकी है। देश के इस इलाके में मौजूदा सीजन में 286.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। जबकि हर साल इस दौरान औसत बारिश 252.5 मिलीमीटर ही रिकॉर्ड होती है।