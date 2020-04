नागरिक उड्डयन मंत्रालय का कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव, 27 अप्रैल तक के लिए बिल्डिंग सील

नई दिल्ली। देश में इन दिनों कोरोना वायरस ( coronavirus ) के कारण हाहाकार मचा हुआ है। 15 हजार से ज्यादा लोग इस खतरनाक वायरस से ग्रसित हैं, जबकि 600 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। इस महामारी को रोकने के लिए देश में तीन मई तक के लिए लॉकडाउन ( Lockdown 2.0 ) लागू है। इसके बावजूद कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है।

वहीं, बड़ी खबर देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ( Delhi ) से आ रही है। जहां नागरिक उड्डयन मंत्रालय ( Civil Aviation Ministry ) का एक कर्माचारी कोरोना पॉजिटिव पाय गया है। इस खबर से बाद पूरी बिल्डिंग को 27 अप्रैल तक के लिए सील कर दिया गया है।

जानकारी के मुताबिक, लॉकडाउन पार्ट-1 खत्म होने के बाद यह कर्मचारी ऑफिस आ रहा था। बताया जा रहा है कि कर्मचारी के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद से दिल्ली के राजीव भवन स्थित नागरिक उड्डयन मंत्रालय की बी विंग को सील कर दिया गया है।

वहीं, एनडीएमसी को पूरी बिल्डिंग को सेनिटाइज करने के आदेश दिए गए हैं। संक्रमित होने वाले कर्मचारी के संपर्क में आने वाले सभी लोगों को सेल्फ आइसोलेशन में जाने और कोविड-19 का टेस्ट कराने के आदेश दिए गए हैं।

रिपोर्ट्स के अनुसार, पीड़ित कर्मचारी 15 अप्रैल से लगातार ऑफिस आ रहा था। वहीं, 21 अप्रैल को उसकी कोरोना रिपोर्ट सामने आई है। अब यह चिंता हो रही है कि उसके संपर्क में आने वाले कर्मचारी भी कहीं कोरोना संक्रमित न हो गए हों।

Ministry of Civil Aviation (B) wing at Rajiv Gandhi Bhawan has been sealed and NDMC has been asked to sanitise the whole wing: Ministry of Civil Aviation Sources https://t.co/vh5eU001U0 pic.twitter.com/IYWP4IXsFs