हैदराबाद: चालान से बचने के लिए शख्स ने अपनाया अनोखा तरीका, देखकर पुलिस भी रह गई दंग

नई दिल्ली। यातायात के नए नियम लागू होने के बाद लोगों ने जुर्माने से बचने के लिए कई तरह ते तरीके अपनाए। कभी किसी ने अपनी गाड़ी पर पुलिस, प्रेस, जज या एमएलए का स्टिकर का लगा लिया, तो कभी किसी ने अपनी गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। लेकिन हैदराबाद में एक शख्स ने चालान से बचने का एक ऐसा तरीका अपनाया जिसे देखकर पुलिस भी दंग रह गई।

दरअसल, एक व्यक्ति ने ट्रैफिक पुलिस के चालान से बचने के लिए अपनी कार की नंबर प्लेट पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी का नाम लिखवा लिया। कार की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।

शख्स ने अपनी कार पर एपी सीएम जगन लिखवाया हुआ था। इसके अलावा उसने अपने वाहन के सामने और पीछे दोनों तरफ नंबर प्लेटों के स्थान पर लोहे की पत्ती से सीएम जगन का नाम लिखवाया हुआ था।

Telangana: Case registered against a person by Jeedimetla police for driving a car with 'AP CM JAGAN' written on it, in place of the vehicle's registration number. #Hyderabad pic.twitter.com/kSw40Szwsu