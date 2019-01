राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट में 29 जनवरी को नहीं होगी सुनवाई, जस्टिस बोबड़े नहीं रहेंगे उपलब्ध

नई दिल्ली: राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई टल गई है। 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन अब इस पर सुनवाई स्थगित हो गई है। बताया जा रहा है कि जस्टिस बोबड़े मंगलवार को कोर्ट में उपस्थित नहीं रहेंगे। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने नई बेंच गठित की थी। इसमें जस्टिस बोबड़े भी हैं। लेकिन बोबड़े की गैर मौजूदगी से सुनवाई नहीं होगी। सुनवाई की नई तारीख का ऐलान नहीं किया गया है।

Ayodhya Case won't be taken up for hearing by the 5-judge constitution bench of Supreme Court on January 29 due to the non-availability of Justice SA Bobde pic.twitter.com/wzuJsBjwSJ