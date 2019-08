अयोध्या विवाद: सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर पर सुनवाई जारी, निर्मोही अखाड़ा ने जमीन पर दावा ठोका

नई दिल्‍ली। अयोध्या विवाद को लेकर प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में नियमित सुनवाई मंगलवार को शुरू हुई। सीजेआई ने सबसे पहले निर्मोही अखाड़ा को अपना पक्ष रखने को कहा।

निर्मोही अखाड़ा के वकील ने अदालत को बताया कि 1961 में वक्फ बोर्ड ने विवादितस्‍थल पर दावा ठोका था। लेकिन हम वहां पर सदियों से पूजा करते आ रहे हैं। हमारे पुजारी ही प्रबंधन को संभाल रहे थे।

निर्मोही अखाड़े ने अदालत से कहा कि जमीन पर हमारा हक है। हमसे पूजा का अधिकार छीना गया है।

मुस्लिम पक्ष का दावा गलत

निर्मोही अखाड़ा के वकील ने अदालत से कहा कि पूरी जमीन अखाड़े के पास ही है। इस पर मुस्लिम पक्ष का दावा गलत है। इस मामले में अन्‍य पक्ष (हिंदू पक्ष ) पूजा का अधिकार मांग रहे हैं।

निर्मोही अखाड़े ने कहा कि 6 दिसंबर, 1992 को कुछ शरारती तत्वों ने रामजन्मभूमि पर बना विवादित ढांचा ढहा दिया था।

Supreme Court declines the request of KN Govindacharya for audio/video recording and transmission or live streaming of the case, as it is not currently feasible. https://t.co/MDcRiXrqqh