नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मध्‍यस्‍थता प्रक्रिया के बाद शुक्रवार को पहली बार अयोध्‍या विवाद पर होने वाली सुनवाई को 15 अगस्‍त तक के लिए टाल दी है। इससे पहले शुक्रवार को तीन सदस्‍यीय मध्‍यस्‍थता कमेटी ने सीजेआई रंजन गोगोई की अध्‍यक्षता वाली पीठ को अपनी रिपोर्ट सौंपी। कमेटी ने शीर्ष अदालत से अयोध्‍या विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने के लिए और समय देने की मांग की। शीर्ष अदालत ने मध्‍यस्‍थता कमेटी की मांग को ध्‍यान में रखते हुए राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद पर सुनवाई 15 अगस्‍त तक के लिए टाल दी है।

