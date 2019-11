अयोध्या फैसले पर बोले CJI, हिंदू पक्ष ने पेश किए ऐतिहासिक साक्ष्य

नई दिल्ली। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद रामजन्म भूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुना ही दिया। सीजेआई रंजन गोगोई ने तय समय में सुनवाई पूरी दुनिया के सामने नजीर पेश की है। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने इस फैसले में विवादित जमीन रामजन्मभूमि न्यास को देने का फैसला किया है।

जबकि मुस्लिम पक्ष को अलग स्थान पर जगह देने के लिए कहा गया है। यानी सुन्नी वफ्फ बोर्ड को कोर्ट ने अयोध्या में ही अलग जगह जमीन देने का आदेश दिया है।

Zafaryab Jilani, Sunni Waqf Board Lawyer: We respect the judgement but we are not satisfied, we will decide further course of action. #AyodhyaJudgment pic.twitter.com/5TCpC0QXl6