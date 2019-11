अयोध्या फैसला: धर्मगुरुओं ने NSA अजीत डोभाल से की मुलाकात, शांति-सद्भावना के लिए जारी किया साझा बयान

नई दिल्‍ली। अयोध्या मामले पर देश की सर्वोच्च अदालत ने शनिवार को एक ऐतिहासिक फैसला दिया, जिसके बाद से अब देशभर में प्रतिक्रियाएं आ रही है। हर वर्ग विशेष के लोग अपने-अपने मन की बात कर रहे हैं। हालांकि देश भर में किसी तरह से सौहार्दपूर्ण वातावरण खराब न हो इसके लिए सरकार और प्रशासन ने एहतियातन कदम पहले से ही उठाए थे।

अब सरकार की ओर से एक और पहल किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने विभिन्न धर्मगुरुओं के साथ मुलाकात की है। धर्म गुरु अजीत डोभाल के आवाल पर मिलने पहुचे थे। मुलाकात के बाद धर्मगुरुओं ने साझा बयान जारी किया है।

'राम जन्मभूमि न्यास के डिजाइन से होगा राम मंदिर का निर्माण'

साझा बयान में कहा गया है कि अयोध्या फैसले के बाद देश और देश के बाहर कई ऐसे शरारती तत्व हैं जो माहौल और आपसी सौहार्द को खराब करने व भड़काने की कोशिश कर सकते हैं और देश की एकता को भंग करने का काम कर सकते हैं। लिहाजा हम सब देश में शांति व सदभावना कायम करने के लिए एक साथ आए हैं।

अजीत डोभाल ने कहा कि समाज में भाईचारा और सौहार्द बढ़ाने के लिए शीर्ष धर्मगुरुओं की मुलाकात से मदद मिली। बता दें कि अजीत डोभाल ने बाबा रामदेव, स्वामी परमात्मानंद, अवधेशानंद गिरि, शिया मुस्लिम धर्म गुरु मौलाना कल्बे जवाद, मौलाना अरशद मदनी और स्वामी चिदानंद सरस्वती से मुलाकात की।

Joint statement by religious leaders after meeting NSA Ajit Doval: Those attending the meeting were alive to the fact that certain anti-national&hostile elements, both within&outside the country, may attempt to exploit the situation to harm our national interest. #AyodhyaVerdict https://t.co/2aL1Go9R5G