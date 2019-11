अयोध्या मामले पर सुप्रीम फैसले के बाद, बीजेपी के सुब्रमण्यम स्वामी का बड़ा बयान, बताया अब क्या करे सरकार

नई दिल्ली। अयोध्या मामले पर सुप्रीम फैसले के बाद कई तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं हिंदू पक्ष में जश्न का माहौल है तो कहीं असंतोष भी दिखाई दे रहा है। हालांकि तमाम राजनीतिक दलों की ओर से जो प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं उनमें सभी ने सुप्रीम कोर्ट की ओर जारी फैसले पर अपनी सहमित जताई है, लेकिन बीजेपी के एक दिग्गज नेता ने इस फैसले के बाद एक नए विवाद को जन्म दे दिया है।

जी हां बीजेपी के कद्दावर नेता और सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने इस ऐतिहासिक फैसले के मौके पर बड़ा बयान दे दिया है। बीजेपी नेता ने केंद्र सरकार से विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंघल को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारतरत्न देने की मांग की है।

राम मंदिर पर VHP ने खोला सबसे बड़ा राज, बोला-इस तरह

#AyodhyaVerdict: Ministry of Information and Broadcasting (MIB) issues advisory to all channels and cable TV operators to strictly adhere to the Programme Code during discussion, debates and reporting. pic.twitter.com/zZDeRmOSVo