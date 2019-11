अयोध्या फैसले पर VHP का बड़ा बयान, बताया अब क्या होगा अगला रुख

नई दिल्ली। अयोध्या विवाद को लेकर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। इस फैसले के बाद लगातार तमाम पक्षों की ओर से प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। इस विश्व हिंदू परिषद ( VHP ) की ओर से बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। विश्व हिंदू परिषद ने इस फैसले को पूरी तरह सत्य की जीत बताया है।

परिषद का कहना है कि इस फैसले के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। यही नहीं वीएचपी ने ये भी साफ किया है इस फैसले के बाद किस तरह राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। उसकी सूरत कैसी होगी।

अयोध्या फैसले पर सीजेआई ने किया बड़ा खुलासा, बताया क्यों हिंदुओं के पक्ष में आया फैसला

Baba Ramdev: This is a historic verdict. A grand Ram temple will be built. Decision to allot alternate land to Muslim side is welcome, I believe Hindu brothers should help in the construction of the Masjid as well. #Ayodhyajudgement pic.twitter.com/wcijPEkQ2Q