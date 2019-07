रामलाल की जगह बी एल संतोष बने भाजपा के संगठन महासचिव

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने संयुक्त महासचिव रहे बीएल संतोष को संगठन महासचिव नियुक्त किया है। बीएल संतोष रामलाल की जगह संगठन महासचिव बने हैं। शनिवार को रामलाल की संघ में वापसी हो गई । भाजपा के राष्ट्रीय पार्टी महासचिव अरुण सिंह की ओर से पत्र जारी कर यह जानकारी दी गई । पत्र में बताया गया है कि भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी के संयुक्त महासचिव बीएल संतोष को राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया है।

गौरतलब है कि रामलाल को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में बुला लिया गया है। उन्हें आरएसएस का अखिल भारतीय सह-संपर्क प्रमुख बनाया गया है। करीब 13 साल तक भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महासचिव पद पर रहे रामलाल खुद इस जिम्मेदारी से मुक्त होना चाह रहे थे। इस सिलसिले में रामलाल ने 2017 में पीएम मोदी और अमित शाह को पत्र लिखकर पद से मुक्त करने का आग्रह किया था।

BL Santosh, Joint General Secretary Organisation has been appointed National General Secretary Organisation of Bharatiya Janata Party (BJP). pic.twitter.com/711zBlzh6I