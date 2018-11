बाबा रामदेव का बड़ा बयान, बोले- राम मंदिर नहीं बना तो देश में हो सकता है विद्रोह

देहरादून। आम चुनाव का समय धीरे-धीरे नजदीक आता जा रहा है और राजनीतिक दलों में हलचल बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच एक बार फिर से राम मंदिर का मामला भी तूल पकड़ता जा रहा है। जहां राजनीतिक दल राम मंदिर मसले को लेकर अपनी-अपनी सियासत का रंग देने में लगे हैं तो वहीं साधु-संत सरकार पर अपना दबाव बनाने के लिए तमाम तरह के उपाय कर रहे हैं। फिलहाल राम मंदिर का मामला देश की सर्वोच्च अदालत में हैं, जहां इसकी सुनवाई चल रही है। इस बीच योग गुरु बाबा रामदेव ने एक बार फिर से राम मंदिर को लेकर बड़ा बयान दिया है। बाबा रामदेव ने कहा है कि मंदिर का निर्माण कोर्ट से नहीं बल्कि संसद से होगा। स्वामी रामदेव ने साफ-साफ कहा कि अब राम मंदिर के निर्माण का रास्ता केवल संसद से ही साफ होगा।

