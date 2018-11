कुंवारों का हो सम्मान, 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों का छीनो वोटिंग अधिकार- रामदेव

नई दिल्ली। योग गुरु बाबा रामदेव अक्सर अपने अटपटे बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। रविवार को बाबा रामदेव ने हरिद्वार में आयोजित ज्ञान कुंभ कार्यक्रम में एक ऐसा ही बयान दे दिया। बाबा रामदेव ने कहा है कि इस देश में जो हमारी तरह विवाह न करे उनका विशेष रूप से सम्मान होना चाहिए। इसके अलावा अगर जो शादी करता भी है तो उसे दो से ज्यादा संतान पैदा नहीं करनी चाहिए और अगर कोई दो से ज्यादा बच्चे पैदा करता भी है तो उसे वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए।

जो करे भी 10 बच्चे वो एक हमें दे दे- रामदेव

आपको बता दें कि अभी तक कई हिंदूवादी नेताओं के मुंह से आपने अधिक बच्चे पैदा करने की बातें सुनी होंगी, लेकिन बाबा रामदेव ने कहा है कि 2 से अधिक बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए। बाबा रामदेव ने कहा है कि अगर फिर भी कोई 10 बच्चे पैदा करता है तो वो उनमें से एक बच्चा हमें दे दे।

राम मंदिर को लेकर दिया था बयान

आपको बता दें कि बाबा रामदेव ने इससे पहले शनिवार को राम मंदिर को लेकर भी बयान दिया था। राम मंदिर को लेकर बाबा रामदेव ने कहा था कि ये लोगों की आस्था का मामला, अयोध्या में जल्दी ही मंदिर बनना चाहिए। बाबा रामदेव ने भी मंदिर के लिए अध्यादेश की बात पर बल दिया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के संबंध में यदि न्यायालय से निर्णय आने में देरी होती है तो संसद में इसका बिल लाया जाना चाहिए।

बाबा रामदेव इससे पहले भी कुंवारेपन को लेकर बयान दे चुके हैं। इसी वर्ष अप्रैल के महीने में उन्होंने कहा था कि उनकी सफलता और आनंदपूर्ण जीवन की एक वजह उनका कुंवारापन है। इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि लोग अपने परिवार के लिए काम करते हैं। न बीवी न बच्चे, फिर भी कितने अच्छे....शादी आसान बात नहीं है।

