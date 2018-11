नई दिल्ली। राम मंदिर निर्माण को लेकर सरकार पर दबाव बनाने और पूरे देश में एक माहौल बनाने के लिए हिन्दू समाज के लोग व साधु-संत अयोध्या में जुटने लगे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि 25 नवंबर को करीब पांच लाख लोग अयोध्या पहुंचेंगे। इसको लेकर तरह-तरह की आशंकाएं भी जाहिर की जा रही हैं।हालांकि इन सबके बीच राजनीतिक दलों और सांधु-संतों की ओर से तमाम तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में योग गुरु बाबा रामदेव ने शनिवार को कहा है कि लोग अपना धैर्य खो रहे हैं। राम मंदिर निर्माण के लिए कानून लाया जाए या फिर लोग अपने आप मंदिर निर्माण का कार्य शुरु कर देंगे। यदि ऐसा होता है तो फिर समाज में सांप्रदायिक सौहार्द खराब होगा। बाबा रामदेव ने आगे कहा कि इस देश में कोई भी ऐसा नहीं है जो राम का विरोध करे चाहे वह हिन्दू, मुसलमान या फिर ईसाई ही क्यों न हो।

Ppl have lost patience. Bring a law for #RamMandir or else people will start building it on their own. If people do that, communal harmony could be disturbed. I believe there is no opposition to Ram in country, all Hindus, Muslims & Christians are his descendants: Yog Guru Ramdev pic.twitter.com/fBSgDvyAKU