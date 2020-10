19 नवंबर को बंद हो जाएंगे बद्रीनाथ के कपाट, जानिए गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारदाथ की तारीख

नई दिल्ली। अगले महीने यानी नवंबर की 19 तारीख को बद्रीनाथ धाम के कपाट दोपहर बाद 3 बजकर 35 मिनट पर विंटर सेशन के लिए बंद हो जाएंगे। प्रत्येक वर्ष विजयादशमी के मौके पर बद्रीनाथ धाम के कपाट विंटर सेशन के लिए बंद करने की डेट को अनाउंस कर दिया जाता है। बद्रीनाथ से पहले 15 नवंबर को गंगोत्री, 16 नवंबर को यमुनोत्री और केदारनाथ के कपाट भी बंद किए जाएंगे। आज यानी रविवार को इस बात की जानकारी रविवार की सुबह रावल ईश्वरप्रदास नंबूदरी, धर्माधिकारी भुवनचंद्र उनियाल, देवस्थानम् बोर्ड के अधिकारियों, मंदिर समिति से जुड़े लोगों के सामने दी गई।

Uttarakhand: Portals of Badrinath Temple to be closed for the winter season, on 19th November. pic.twitter.com/nIAS694MTc