लॉकडाउन से संकट में केला किसान, दूसरे चरण में सरकार से छूट की उम्मीद

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस ( Coronavirus) के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। अब तक देश में 9000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। जबकि इस घातक वायरस ने करीब 300 लोगों की जान ले ली है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते मोदी सरकार ( Modi govt ) देशभर में 21 दिन का लॉकडाउन ( Lock Down ) लागू किया, जिसकी अवधि 14 अप्रैल मंगलवार रात 12 बजे खत्म हो रही है।

हालांकि कई राज्यों ने पीएम मोदी ( pm modi ) से लॉकडाउन को बढ़ाने की अपील की है, जिस पर जल्द ही फैसला भी आ सकता है। लेकिन इस बीच लॉकडाउन के चलते देश का अन्नदाता ( Farmer ) संकट में है। लॉकडाउन की वजह से इन्हें अपनी फसल को कम दामों पर बेचने के सिवा कोई चारा नहीं बचा है।

Karnataka: Banana farmers in Shivamogga say their crop is rotting & they are incurring losses amid lockdown due to #COVID19. Vijayendra, a farmer says,"Local buyers are asking to sell bananas at Rs 5/4 per kg which is impossible for us. I don't know what we can do." (12.4.2020) pic.twitter.com/luoL0zsTeZ