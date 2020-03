स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा बयान, मक्खी से नहीं फैलता coronavirus

नई दिल्ली। दुनियाभार में कोरोना वायरस ( coronavirus ) का आतंक जारी है। अब तक चार लाख से ज्यादा लोग इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं, जबकि मरने वालों का आकंडा़ 20 हजार तक पहुंच चुका है। वहीं, भारत ( India ) में भी इस वायरस का तांडव जारी है। लेकिन, इसी बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ( Health Ministry ) देशवासियों के लिए राहत भरी खबर लेकर आई। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि मक्खी ( Bees ) से कोरोना वायरस नहीं फैलता है। यहां आपको बता दें कि बधुवार को बॉलीवुड के शंहसाह अमिताभ बच्चन ( Amitabh Bachchan ) ने कहा था कि मक्खी से कोरोना वायरस फैलता है।

T 3481 - A study in the @TheLancet shows that coronavirus lingers on human excreta much longer than in respiratory samples.

Come on India, we are going to fight this!

Use your toilet: हर कोई, हर रोज़, हमेशा । Darwaza Band toh Beemari Band! @swachhbharat @narendramodi @PMOIndia pic.twitter.com/VSMUHdjXKG