अयोध्या विवाद : फैसले से पहले CJI ने यूपी के प्रधान सचिव-DGP को किया तलब, कुछ ही देर में होगी मुलाकात

नई दिल्ली। कभी भी राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद जमीन विवाद मामले पर बड़ा फैसला आ सकता है। इसके मद्देनजर आयोध्या समेत पूरे देश में सुरक्षा बड़ा दी गई है। इस बीच खबर आ रही है कि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई से मिलने उत्तर प्रदेश के प्रधान सचिव और डीजीपी ओपी सिंह पहुंच चुके हैं।

Uttar Pradesh Chief Secretary Anup Chandra Pandey reaches Supreme Court along with other senior officials. They will meet Chief Justice of India, Ranjan Gogoi today ahead of Ayodhya verdict. https://t.co/6WWZokpAIl pic.twitter.com/IyJY1Rzn0O