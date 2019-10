नई दिल्ली। दक्षिण-पश्‍चिम दिल्‍ली के द्वारका से नजफगढ़ के बीच ग्रे लाइन पर शुक्रवार से मेट्रो सेवा की शुरुआत हो गई। इस कॉरिडोर में द्वारका, नंगली और नजफगढ़ तीन स्टेशन हैं। द्वारका स्टेशन ब्लू लाइन और ग्रे लाइन के लिए इंटरचेंज स्टेशन है।

दिल्ली मेट्रो रेल निगम ( DMRC ) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिल्ली मेट्रो का द्वारका-नजफगढ़ कॉरिडोर शुक्रवार से आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है। इस सेवा की शुरुआत मेट्रो भवन में केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य एवं नागर विमानन राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ट्रेन को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया। आम लोगों के लिए शुक्रवार शाम पांच बजे से इस सेवा की शुरुआत हो जाएगी।

Union Minister for Housing & Urban Affairs Hardeep Singh Puri and Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal flagged off Dwarka -Najafgarh corridor of Delhi metro today. pic.twitter.com/J0uuw2TffO