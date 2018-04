श्रीनगर। जम्मू और कश्मीर के बांदीपोरा जिले में शुक्रवार को एक युवक का सिर कटा शव बरामद हुआ है। इस सप्ताह की शुरुआत में आतंकवादियों द्वारा इस युवक का अपहरण कर लिया गया था। कट्टरपंथी संगठन ISIS द्वारा जिस क्रूरता से हत्याओं को अंजाम दिया जाता है, उसी तरीके से कश्मीर के बाहरी इलाके में लश्कर ए तैयबा के आतंकियों दवारा एक युवक की हत्या कर दी गई। कश्मीर पुलिस ने ट्वीट कर घटना की जानकारी दी है।

The dead body of Manzoor Ahmed Bhat who was abducted by the terrorists of outlawed LeT in the intervening night of 4/5 April was found on the outskirts of Hajin today

##Exhibiting it's brand of #bruteness the terrorists have left the body headless. @JmuKmrPolice