कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के विरोध में शुक्रवार को बंगाल बंद का आह्वान, सड़क पर उतरेगा वाम मोर्चा

नई दिल्ली। वाम मोर्चे ने पश्चिम बंगाल में शुक्रवार को सुबह छह बजे से शाम 6 बजे तक 12 घंटे के बंद का ऐलान किया है। वाम मोर्चे के चेयरमैन बिमान बोस के अनुसार गुरुवार को पार्टी कार्यकर्ताओं की रैली के दौरान उन पर पुलिस द्वारा कोलकाता के नबान्न इलाके में लाठीचार्ज द्वारा पानी की बौछारें मारे जाने के खिलाफ बंद का आह्वान किया गया है।

पुलिस के साथ झड़प हुई

गौरतलब है कि वाम मोर्चा के कार्यकर्ताओं की केंद्रीय कोलकाता के एस्प्लेनेड क्षेत्र में गुरुवार दोपहर में पुलिस के साथ झड़प सामने आई। कार्यकर्ताओं ने रोजगार की मांग को लेकर राज्य के सचिवालय नबान्न तक के अपने मार्च के रास्ते में लगे बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश की। मार्च कॉलेज स्ट्रीट से शुरू हुआ, पुलिस ने उसे एस्प्लेनेड क्षेत्र में एसएन बनर्जी रोड पर रोक दिया।

