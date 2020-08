Bengaluru Violence: बेंगलूरु से सामना आया अनूठा Video, मंदिर को बचाने के लिए सामने आए मुस्लिम युवा

नई दिल्ली। कर्नाटक ( Karnataka ) के बेंलगूरु ( Bengaluru ) में पैगंबर मोहम्मद साहब ( paigambar mohammad sahab ) को लेकर एक विवादित पोस्ट के बाद भड़की हिंसा ( Violence ) में अब तक तीन लोगों के मारे जाने की खबर है। जबकि करीब 60 लोग इस हिंसा में जख्मी बताए जा रहे हैं। इस हिंसक घटना ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। सोशल मीडिया पर हुए एक विवादित पोस्ट ने बड़ी हिंसा का रूप ले लिया। लेकिन इस हिंसा के बीच ही देश का असली चेहरा भी सामने आया है।

भारत अपनी जिस तहजीब के लिए जाना जाता है उसका एक बड़ा उदाहरण भी वहीं देखने को मिला जहां इस हिंसा ने सभी को शर्मसार किया था। बेंगलूरु में हिंसा की तस्वीरों के बीच एक ऐसा वीडियो वायरल ( Video Viral ) हो रहा है, जिसमें एक मंदिर को बचाने के लिए कुछ मुस्लिम युवा आगे आए, फिर क्या हुआ आईए देखते हैं।

पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की सेहत अब भी नाजुक, बेटी शर्मिष्ठा ने किया भावुक पोस्ट

Those who incited and perpetrated the #bangaloreriots must be found, arrested & given exemplary punishment. But they are not to be equated with an entire community any more than thugs & vigilantes represent all Hindus. This also happened in Bangalore: https://t.co/TCrfo6kU7k