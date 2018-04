नई दिल्ली। एससी/एसटी एक्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सोमवार को दलित संगठनों द्वारा किए गए भारत बंद के दौरान देश के कई हिस्सों में हिंसा भड़क उठी। जिसमें कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए हैं। गुजरात, पंजाब, राजस्थान, झारखंड, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और ओडिशा में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जमकर भिड़ंत हुई। इस दौरान हिंसा और आगजनी के कारण राज्यों में सामान्य हालात बिगड़ते दिखाई दिए।

भारत बंद पर सोशल मीडिया पर जमकर चली बयानबाजी

भारत बंद हिंसा पर दिनभर हर राजनीतिक दलों की तरफ से सोशल मीडिया और मीडिया में बयानबाजी चलती रही। सबसे पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार को दलित विरोधी बताया। उन्होंने बीजेपी और आरएसएस के डीएनए पर सवाल उठाते हुए कहा कि, 'दलितों को भारतीय समाज के सबसे निचले पायदान पर रखना RSS/BJP के DNA में हैं। जो इस सोच को चुनौती देता है उसे वे हिंसा से दबाते हैं। हजारों दलित भाई-बहन आज सड़कों पर उतरकर मोदी सरकार से अपने अधिकारों की रक्षा की मांग कर रहे हैं। हम उनको सलाम करते हैं।'

दलितों को भारतीय समाज के सबसे निचले पायदान पर रखना RSS/BJP के DNA में है। जो इस सोच को चुनौती देता है उसे वे हिंसा से दबाते हैं।



हजारों दलित भाई-बहन आज सड़कों पर उतरकर मोदी सरकार से अपने अधिकारों की रक्षा की माँग कर रहे हैं।



हम उनको सलाम करते हैं।#BharatBandh — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 2, 2018

राजनाथ सिंह ने हिंसा पर दुख जताया

वहीं केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके कहा कि, 'अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम को‘ कमजोर’ करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ देशभर में हिंसक घटनाएं देखने को मिली। इससे मैं बहुत आहत हूं।'

I am deeply pained by the acts of violence and loss of precious lives in some parts of the country today during protests in context of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act. — Rajnath Singh (@rajnathsingh) April 2, 2018

टीएमसी ने बंद का किया समर्थन-ममता

भारत बंद हिंसा पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, “हम अचंभित हैं और दुखी हैं कि मेरे कुछ दलित भाई और बहन मारे गए हैं और घायल हुए हैं। इस मुद्दे पर हम उनके साथ हैं। मैं शांति की अपील करती हूं।”

We are shocked and pained that some of my Dalit brothers and sisters have been killed and injured. We support their cause. I appeal for peace — Mamata Banerjee (@MamataOfficial) April 2, 2018

केंद्र को सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात अच्छी से रखनी चाहिए-केजरीवाल

वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि, 'अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्पन्न हुई स्थिति पर ‘आप’ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय का समर्थन करती है। केंद्र सरकार को अदालत के फैसले के खिलाफ याचिका के लिए प्रतिष्ठित एवं वरिष्ठ वकीलों की मदद लेनी चाहिए।'

AAP SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के बारे में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से उत्पन्न हुई स्थिति में SC/ST समाज के आंदोलन के साथ है। केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में याचिका के लिए देश के जाने माने वरिष्ठ वकीलों लगाए व एक्ट की जरूरत और उसकी मूलभावना को संरक्षित रखा जाए — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) April 2, 2018

बसपा बंद के दौरान हिंसा को समर्थन नहीं करती -मायावती

इसी क्रम में बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करके कहा कि, 'बसपा भारत बंद आंदोलन का समर्थन करती है, लेकिन इस दौरान हुई हिंसा को जायज नहीं ठहराती। आंदोलन में हुई हिंसा को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि कुछ जातिवादी लोग दलित और पिछड़े लोगों की आड़ में इस आंदोलन को हिंसक बना रहे हैं।'

Anti-social elements were sent to cause violence during the protests resulting in death of some people and damage to public property: BSP Chief Mayawati on protests over SC/ST Act pic.twitter.com/sGhHjAXYEL — ANI UP (@ANINewsUP) April 2, 2018

Strict action should be taken against those who spread violence during the protests: BSP Chief Mayawati #BharatBandh pic.twitter.com/8ygHO7BzU9 — ANI UP (@ANINewsUP) April 2, 2018