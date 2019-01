प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को भारत रत्न, पीएम मोदी और राहुल ने दी बधाई

नई दिल्ली: गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान का ऐलान किया गया है। नानाजी देशमुख, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और भूपेन हजारिका को भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तीनों विभूतियों के नाम का ऐलान किया है। नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा जाएगा।

पीएम मोदी ने दी बधाई

पीएम भारत रत्न के ऐलान होने के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर तीनों महान लोगों को बधाई दी। मोदी ने कहा कि ग्रामीण भारत के योगदान में नाना जी देशमुख का अहम योगदान है। पीएम ने कहा कि मैं उन्हें भारत रत्न मिलने से बेहद खुश हूं। प्रणब दा हमारे स्टेट्समैन हैं। प्रणब दा ने बिना स्वार्थ के दशक तक देश की सेवा की थी। पीएम मोदी ने भूपेंन हजारिका की तारीफ करते हुए कहा कि इन्होंने भारतीय संगीत को पूरी दुनिया में फैलाया। भूपेन हजारिका के गीत और संगीत पीढ़ियों से लोगों द्वारा सराहे जाते हैं। बता दें कि भूपेन हजारिका असम के रहने वाले थे।

Pranab Da is an outstanding statesman of our times.



He has served the nation selflessly and tirelessly for decades, leaving a strong imprint on the nation's growth trajectory.



His wisdom and intellect have few parallels. Delighted that he has been conferred the Bharat Ratna. — Narendra Modi (@narendramodi) January 25, 2019

PM Narendra Modi: Nanaji Deshmukh's stellar contribution towards rural development showed the way for a new paradigm of empowering those living in our villages. He personifies humility, compassion and service to the downtrodden. He is a Bharat Ratna in the truest sense! pic.twitter.com/jorZEsx9hc — ANI (@ANI) January 25, 2019

देश की जनता का आभारी हूं- प्रणब मुखर्जी

वहीं प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न मिलने के बाद परिवार और उनके शुभचिंतकों में खुशी का माहौल है। बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। खुद प्रणब दा ने कहा कि भारत रत्न सम्मान के लिए देश का आभारी हूं। गौरतलब है कि प्रणब मुखर्जी पूर्व राष्ट्रपति और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं। कोलकता के वीरभूम में उनका जन्म हुआ था। वहीं राहुल गांधी ने प्रणब मुखर्जी को ढेर सारी बधाई दी है। राष्ट्र निर्माण में कांग्रेस के योगदान का सम्मान है।