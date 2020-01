भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की जान को खतरा, जल्द भर्ती करने की गुहार

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली ( delhi ) से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल दरियागंज में हिंसा के आरोप में जेल में बंद भीम आर्मी ( bhim army ) के चीफ चंद्रशेखर आजाद ( ChandraShekhar Azad ) को लेकर डॉक्टर बड़ा पोस्ट किया है। डॉक्टर के मुताबिक चंद्रशेखर आजाद को गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हैं।

चंद्रशेखर के डॉक्टर हरजित सिंह भट्टी ने ट्वीट करके यह जानकारी दी। आपको बता दें कि चंद्रशेखर को दरियागंज में हुई हिंसा मामले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा गया था।

I am writing this as a physician of @BhimArmyChief Chandrashekar Bhai. He is suffering from a disease which requires biweekly phlebotomy from aiims , New Delhi under Haematology Department from where he is under treatment from last 1 years (1/n) pic.twitter.com/ReO6Pmphfi