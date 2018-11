भीमा कोरेगांव हिंसा मामला: पुणे पुलिस ने चार्जशीट दाखिल करने के लिए मांगा 90 दिन का समय

मुंबई। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में पुणे पुलिस ने शुक्रवार को सेशन कोर्ट का दरवाजा फिर से खटखटाया और सभी चारों आरोपियों सुधा भारद्वाज, अरूण फरेरा, वेरनन गोंजाल्विस, और वरवर राव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के लिए 90 दिन का समय मांगा। बता दें कि 25 नवंबर को चार्जशीट दाखिल करने की अंतिम तारीख है जबकि इसकी सुनवाई 26 नवंबर को होगी। हालांकि इससे पहले ही पुणे पुलिस ने सेशन कोर्ट में एक याचिका दायर कर 90 दिन का अतिरिक्त समय मांगा है ताकि आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर सकें। आपको बता दें कि इससे पहले गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने नागरिक अधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा, प्रोफेसर आनंद तेलतुंबडे और स्टेन स्वामी को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर 14 दिसंबर तक के लिए रोक लगा दी थी। जबकि तीनों को नवंबर तक के लिए राहत मिली हुई थी जो कि 21 नवंबर को समाप्त हो गई थी।

