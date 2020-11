NGT का बड़ा फैसला, दिल्ली एनसीआर में पटाखों की खरीद बिक्री लगी रोक

नई दिल्ली। देश की राजधानी में पिछले कुछ दिनों से बड़े पैमाने पर वायु प्रदूषण को देखते हुए सोमवार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पटाखों पर बड़ा फैसला सुनाया है। एनजीटी ने दीपावली, छठ और अन्य त्योहारों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली एनसीआर में पटाखों की 30 नवंबर तक खरीद-बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी है।

National Green Tribunal pronounces total ban against sale or use of all kinds of firecrackers in Delhi NCR from midnight today till 30th November pic.twitter.com/6jBBnsZt43