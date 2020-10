उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका

नई दिल्ली। उत्तराखंड सरकार ने फर्जीवाड़े से जुड़े एक मामले में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। प्रदेश सरकार ने अपनी याचिका में सुप्रीम से उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा रद्द एफआईआर को फिर से बहाल करने की मांग की है।

Uttarakhand govt files petition in Supreme Court against High Court's order that quashed the FIR registered by state govt against 2 journalists for cheating, forgery & directed SP, CBI Dehradun to register FIR on basis of allegations levelled against state's CM.