पश्चिम बंगाल: पूर्व मंत्री का बड़ा खुलासा, कहा- उन पर 11 बार हमला हुआ

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। दोनों ही पार्टियां एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रही हैं। उधर तृणमूल से बीते महीने अलग हुए पूर्व परिवहन मंत्री सुवेंदु अधिकारी ने मंगलवार को मीडिया के सामने एक बड़ा खुलासा किया है।

I have been attacked 11 times recently but it public's blessings are always with me. I don't desire any post. Even after resigning from my post on November 27, people attend my rallies: Former West Bengal Minister Suvendu Adhikari pic.twitter.com/T1HiIjiubu