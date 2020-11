सुप्रीम कोर्ट से अर्नब गोस्वामी को बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर लगाई रोक

नई दिल्ली। महाराष्ट्र विधानसभा विशेषाधिकार हनन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने शुक्रवार को रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी को बड़ी राहत दी है। सीजेआई ने यह भी कहा कि इस मामले में याचिकाकर्ता अर्नब गोस्वामी को सुनवाई समाप्त होने तक गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता है।

A bench headed by CJI SA Bobde also said that petitioner Arnab Goswami can't be arrested till further hearing in privilege notice issued against his case.



Maharashtra Assembly Secretary had issued a privilege notice against Arnab for criticising Maharashtra CM Uddhav Thackeray https://t.co/crGGEAOJj6