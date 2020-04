'सितंबर में चरम पर पहुंचेगा Coronavirus, आधी से ज्यादा आबादी हो सकती है संक्रमित'

चंडीगढ़। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार द्वारा किए जा रहे तमाम प्रयासों के बीच शुक्रवार को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बड़ा खुलासा किया। कैप्टन ने कई डॉक्टरों-विशेषज्ञों का हवाला देते हुए कहा कि सितंबर के मध्य में कोरोना वायरस अपने चरम पर पहुंच जाएगा और उस दौरान आधी से ज्यादा आबादी संक्रमित हो सकती है।

कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मीडिया से बातचीत कहा कि पंजाब अब कम्यूनिटी ट्रांसमिशन यानी तीसरे चरण की ओर बढ़ रहा है क्योंकि जो 27 लोग कोरोना वायरस के पॉजिटिव पाए गए हैं, उनकी विदेश यात्रा का कोई इतिहास नहीं है।

स्टेज 3 या कम्यूनिटी ट्रांसमिशन (सामुदायिक प्रसार) उस वक्त को कहा जाता है जब कोई बीमारी आबादी में इस तरह फैल जाती है कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो इसके संपर्क में कैसे आ गए।

In Punjab,27 cases are there with no travel history, yes it can be said that most of them are cases of community transmission: Chief Minister Captain Amarinder Singh #COVID19 https://t.co/dzvS5U2Cc6

कैप्टन ने आगे कहा कि बृहस्पतिवार को एक ही दिन में प्रदेश में जो अब तक सर्वाधिक COVID-19 मामले सामने आए हैं, उनमें से अधिकांश सेकेंडरी ट्रांसमिशन के थे। यह इस बात का संकेत है कि प्रदेश तीसरे चरण के कम्यूनिटी ट्रांसमिशन की ओर बढ़ रहा है।

उन्होंने आगे बताया, "हमारे यहां बहुत वरिष्ठ और श्रेष्ठ मेडिकल ऑफिसर्स हैं, जिन्होंने कहा कि उन्हें सितंबर के मध्य तक दुनिया मे कोरोना वायरस स के चरम पर पहुंचने की आशंका है और उस वक्त तक 58 फीसदी आबादी संक्रमित हो सकती है। भारतीय वैज्ञानिकों और चिकित्सकों ने जो आंकड़े दिए हैं उनके मुताबिक 80-85 फीसदी भारतीय संक्रमित हो सकते हैं। अगर यह आंकड़े सही हैं तो यह बहुत ही खतरनाक है।"

उन्होंने बताया कि पंजाब में अब तक कोरोना वायरस के 132 केस सामने आ चुके हैं और 11 लोगों की जान जा चुकी है। अभी एक व्यक्ति वेंटिलेटर पर है जबकि दो वेंटिलेटर से पहले की स्टेज में हैं।

We have very senior and top class medical officers who have said they expect it (#COVID19) will peak in mid September, at the point when 58% of population can be infected: Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh https://t.co/dzvS5U2Cc6