बीकेयू नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान - किसानों की समस्याओं को हल करने में केंद्र विफल

नई दिल्ली। पंजाब और हरियाणा के किसानों की कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन के बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने केंद्र सरकार पर किसानों की समस्याओं को गंभीरता से न लेने का आरोप लगाया है। अपने ताजा बयान में उन्होंने बताया है कि केंद्र सरकार किसानों के मुद्दों को हल करने में पूरी तरह से विफल रही है। पंजाब और हरियाणा के किसानों के समर्थन में हम अपने समर्थकों के साथ दिल्ली की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने केंद्र से किसानों की मांग पर गंभीरता से विचार करने की अपील की है।

The government has failed to address the issues of the farmers. We are proceeding to #Delhi now: Rakesh Tikait, Spokesperson, Bharatiya Kisan Union in Uttar Pradesh's Meerut pic.twitter.com/Kv8Hze9JIP