बिहार में बारिश का कहर: भागलपुर और पटना में 10 लोगों की मौत, 15 जिलों में रेड अलर्ट

नई दिल्‍ली। बिहार के कई जिलों में भारी बारिश का कहर मौत बनकर टूटने लगा है। ताजा खबर यह है कि रविवार को अलग-अलग हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। भागलपुर में मंदिर की दीवार गिरने से 6 और पटना के दानापुर (Danapur) में ऑटो पर पेड़ गिरने से चार लोगों की मौत हो गई। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।

पहली घटना भागलपुर की है । जिले के बरारी थाने के हनुमान घाट पर स्नान करने के दौरान पुरानी मंदिर की दीवार ढह गई। दीवार गिरने से इसके मलबे में दबकर 6 लोगों की मौत हो गई जबकि कई के दबे होने की आशंका है।

Bihar: Three people died after a wall collapsed in Bhagalpur following heavy rain in the region, many feared trapped. Rescue teams at the spot pic.twitter.com/qWj4JIXc6S — ANI (@ANI) September 29, 2019

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शारदीय नवरात्र को लेकर लोग घाट पर गंगा स्नान करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान लगातार हो रही बारिश के कारण घाट के बगल के मंदिर परिसर का दीवार ढ़ह गया। घटना के समय घाट पर मौजूद लोग दब गए। घटना की सूचना मिलने के बाद सदर एसडीओ और डीएसपी समेत विभिन्न थाना की पुलिस एसडीआरएफ टीम के साथ मौके पर पहुंची।

Patna: Four people died after a tree fell on an auto in Khagaul, following heavy rainfall in Bihar. pic.twitter.com/wXP3lyjVai — ANI (@ANI) September 29, 2019

दूसरी तरफ पटना के दानापुर (Danapur) एरिया में ऑटो पर पेड़ गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।





Patna: National Disaster Response Force (NDRF) teams deployed in the city rescue locals and animals stuck in Rajendra Nagar. #patnaflood https://t.co/5Plyr76GzD pic.twitter.com/iEFoaQHf8o — ANI (@ANI) September 29, 2019

पटना में भारी बारिश की वजह से 1975 जैसा हाल है। बताया जा रहा है कि बिहार में पिछले कई वर्षों में एक दिन में इतना पानी कभी नहीं बरसा। पटना में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) के जवान राजेंद्र नगर में बाढ़ में फंसे लोगों और जनवरों को बचाने में जुटे हैं।